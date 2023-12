Tc, sfida per il tricolore. Tifosi tutti a Torino

Non saranno soli ma avranno la spinta della tifoseria per conquistare un sogno "bis". Il Tc Sinalunga sfiderà questa domenica a Torino, al Circolo della Stampa Sporting, il Ct Vela Messina per confermare il titolo di campione d’Italia a squadre nel campionato di serie A1 di tennis. Stesso luogo dello scorso anno e sempre una squadra siciliana in finale, dal Ct Palermo (battuto in semifinale) al Ct Vela Messina, altra squadra molto forte. Il Tc Sinalunga sta provando ad organizzare un bus per portare i tifosi sugli spalti e far sentire il proprio calore: partenza prestissimo (intorno alle 4) al castello Valdichiana in direzione Torino dove alle 10 inizia la finale scudetto. Vedremo quale sarà la risposta degli sportivi sinalunghesi che hanno più volte fatto sentire il proprio sostegno ai ragazzi guidati dai capitani Giovanni Galuppo (sinalunghese doc) e Diego Alvarez. Essere arrivati in finale è un risultato sportivo dal valore altissimo soprattutto per un circolo di provincia, piccolo e con pochi campi a disposizione ma con una grande visione, lungimiranza e competenza. Il presidente Marzio Bernardini ci dice che non sono mancate le telefonate per stare vicino alla squadra (che partirà invece venerdì mattina) a Torino. Da sottolineare che la finalissima si vedrà anche in Tv su Supertennis e c’è da immaginare che ci sarà chi si troverà nei bar o a pranzare insieme davanti allo schermo per inseguire un nuovo sogno tricolore. In ogni caso per il Tc Sinalunga si tratta di qualcosa di speciale, confermarsi è spesso più difficile che arrivare, e grazie ai tanti giovani di valore può guardare con fiducia al futuro. Meglio ancora se con un nuovo scudetto sul petto.

Luca Stefanucci