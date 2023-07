Tavolo regionale su Pay Care L’incontro slitta

Cristina Belvedere

La riunione del tavolo di crisi in Regione sulla vertenza Pay Care slitta alla fine del mese. Lo ha annunciato ieri il segretario della Fim Cisl, Giuseppe Cesarano, ai 48 lavoratori dello stabilimento di Monteriggioni. La Regione in questo periodo sta affrontando infatti diverse vertenze, di qui lo slittamento dell’incontro riguardante Pay Care. La settimana scorsa l’azienda aveva comunicato si essere pronta a un nuovo confronto con i sindacati, specificando l’intenzione di ridiscutere gli accordi in essere. Così il tavolo in Regione, in origine previsto per la prossima settimana, si terrà il 31 luglio o il primo di agosto. Insomma, per i lavoratori Pay Care si preannuncia un’estate calda.