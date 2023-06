"Tavolo permanente sulla sanità locale"

Ha già le idee chiare Giuseppe Giordano (nella foto), assessore con deleghe a sanità, servizi informatici e sviluppo digitale, giustizia paliesca: "Intendo riunire a un tavolo stabile tutti i soggetti che operano nella sanità territoriale, cioè Università degli studi, Azienda Ospedaliera, Asl Toscana Sud Est e amministrazione comunale, perché tanti problemi si intrecciano ed è necessario evitare sovrapposizioni".

Il mantra del nuovo amministratore è "controllare e lanciare proposte con l’orizzonte ampio del Comune". Tra i principali interlocutori a cui Giordano intende rivolgersi c’è il terzo settore: "Sono pronto a lavorare con la collega Micaela Papi (servizi sociali) – annuncia – perché solo attraverso le sinergie si ottengono risultati validi". Insomma, il neoassessore ha già fatto suo il ’metodo Fabio’, che prevede un approccio sistemico all’amministrazione della città.

Ma a breve Giordano verrà subito messo alla prova in occasione del Palio del 2 luglio: "Ho la delega alla giustizia paliesca – sottolinea – e questa è una grande responsabilità. Spesso il cuore non porta a conoscere a fondo il regolamento. Io sto studiando, perché si avvicina la ’prova del fuoco’ e voglio arrivare preparato. Il mio operato sarà improntato ai criteri di obiettività e oggettività".

Nei giorni scorsi Giordano è stato tra gli esponenti dell’esecutivo che hanno preso parte al sopralluogo al parcheggio ’Il Duomo’, dove è stata segnalata la presenza di numerosi extracomunitari di origine pakistana, i quali stazionano su almeno tre piani del parcheggio stesso. Anche in questo caso l’approccio sarà di collaborazione generale tra assessorati, per risolvere una situazione che dallo scorso inverno vede Siena come punto di approdo di tanti profughi. Di qui la necessità per Giordano di interlocuire anche con la Caritas e l’Arcidiocesi, che seguono la struttura d’accoglienza in via Mascagni.

C.B.