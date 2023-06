Tavolo permanente sulla sanità L’idea del Comune di Siena "Alert per risolvere i problemi"

di Paola Tomassoni

SIENA

Laureto in Scienze giuridiche e amministrative all’Università di Siena, di cui è attualmente dipendente tecnico-amministrativo, come responsabile organizzativo della Divisione corsi di area sanitaria e post laurea, Giuseppe Giordano è stato scelto dal sindaco Nicoletta Fabio come assessore alla sanità. Una delega importante, considerando che il primo cittadino è responsabile della sanità pubblica locale e considerando anche quanto la pandemia e la sua gestione hanno impattato sulla nostra vita negli ultimi tre anni. E proprio sull’eredità lasciata dal Covid e dalla gestione locale di un’emergenza mondiale nasce la prima concreta proposta del neo assessore: un tavolo permanente sulla sanità, promosso dal Comune con i protagonisti della salute senese.

Sarà uno strumento di confronto sulle tematiche della sanità locale, una sorta di alert che si ‘accende’ in caso di necessità, ovvero di problemi occasionali e temporanei, ma anche per cercare risposte a problematiche croniche, come sono le liste di attesa "Il tavolo – spiega l’assessore - ha lo scopo di aprire un dialogo permanente sulle tematiche principali che riguardano il mondo della sanità territoriale, ma dovrà anche essere luogo di audit monotematici su specifiche criticità che si dovessero via via presentare. Sarà infatti importante creare uno strumento dinamico, capace di aprire un confronto immediato su questioni rilevanti: una sorta di alert pronto a rispondere alle problematiche".

Quali le criticità già presenti, alle quali sta pensando?

"Faccio tre esempi concreti su cui potremmo confrontarci da subito: le fughe di pazienti e di professionisti; un necessario e continuo monitoraggio sui Lea, i livelli essenziali di assistenza; e, infine, la questione legata alle liste d’attesa. Si tratta di tre tematiche sulle quali sarà utile confrontarsi periodicamente, analizzandole nella loro complessità e dandone contezza ai cittadini".

Perché il Comune in cabina di regia?

"Il compito del Comune è quello di rappresentare alle istituzioni del territorio le criticità, rendere conto ai cittadini delle questioni che vengono sollevate e delle soluzioni che possono essere trovare. Analizzare i problemi, partendo anche dagli aspetti positivi e impegnarsi assieme alle altre realtà e enti per trovare le vie d’uscita: questo dovrà essere l’impegno del tavolo permanente".

Ha lanciato la sua proposta una settimana fa, ha già avuto risposte ufficiali?

"Sì e ringrazio i direttori generali di Asl e AouSenese e il rettore dell’Università. Ho letto con favore i riscontri positivi sulla proposta da parte del direttore generale della Asl Antonio D’Urso, del direttore generale delle Scotte professor Antonio Barretta, mentre il rettore Roberto Di Pietra ha inviato sia a me che al sindaco Nicoletta Fabio una comunicazione in questo senso via posta elettronica. Ringrazio per la disponibilità e l’apertura al confronto, punti di partenza fondamentali per cominciare un percorso di condivisione".

Quali sono i tempi e quando si riunirà il tavolo?

"Nei prossimi giorni concorderò una data, presumibilmente nella seconda metà del mese di luglio, per iniziare il percorso che porterà, spero prima possibile, alla creazione di questo strumento, aperto e condiviso con il territorio"’.