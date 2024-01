Tavolo del ’bianco’ a Roma. Prima riunione il 22 febbraio. La partita su Whirlpool

E’ stata convocata per giovedì 22 febbraio alle 10, a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, la prima riunione del Tavolo permanente dedicato al settore dell’elettrodomestico italiano. All’incontro, spiega in una nota il Mimit, "parteciperanno tutti gli attori della filiera del ‘bianco’, con lo scopo di rilanciare un comparto importante del made in Italy, orgoglio dell’impresa e del lavoro italiano". La richiesta del tavolo era stata avanzata dai sindacati del comparto, in particolare la Uilm, anche alla luce delle prospettive di Whirlpool. Si attende infatti a primavera il via libera dell’Antitrust del Regno Unito alla nascita di una newco con i turchi di Arçelik. Una volta perfezionata l’operazione, che ha già ricevuto il via libera dall’Authority europea, ogni provvedimento futuro sarà dunque in capo alla proprietà turca.

Gli occhi dei sindacati senesi sono puntati sullo stabilimento di viale Toselli, dove i circa 300 lavoratori si trovano in cassa integrazione da lunedì scorso. Lo stop lavorativo è previsto da qui ai prossimi tre mesi, in attesa come detto delle nozze tha Whirlpool Emea e Arçelik.

Molte le speranze rivolte al tavolo sul ’bianco’ organizzato dal ministero, perché quella potrebbe essere la sede per ottenere garanzie non solo sulla permanenza degli stabilimenti Whirlpool in Italia, ma anche sul mantenimento dei livelli occupazionali. Il tutto, in una prospettiva di tutela e valorizzazione del made in Italy anche nel settore degli elettrodomestici, la cui produzione ha notevoli impatti economici sul territorio di tutta la provincia di Siena.

C.B.