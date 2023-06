"Tassi zero, un’anomalia: puntare al +2% di Pil"

Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, riesce a rubare la scena anche a Lando Maria Sileoni, segretario generale e dominus incontrastato del XX congresso Fabi che si è aperto ieri all’Ergife a Roma. L’applauso scrosciante era scontato. Visto che, mentre le altre banche sono in piena trattativa per definire il nuovo contratto, mentre Sileoni fa notare che , invitando il gotha dei banchieri a condividere la messe dei profitti anche con i dipendenti, Messina sorpassa a sinistra sindacati, ceo e persino il Governo. "L’era dei tassi zero era un’anomalia – è la spietata analisi del ceo Intesa – quindi non stracciamoci le vesti se la Bce aumenterà di altri 25 punti base a breve. Nessuno prevedeva, eccetto il sottoscritto, che l’Italia sarebbe cresciuta più di Francia e Germania. Dobbiamo puntare a un Pil che sale del 2% all’anno, possiamo farcela. E il gruppo Intesa è pronto a investire 400 miliardi di euro a favore di imprese e famiglie per supportare questa crescita".

P.D.B.