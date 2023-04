Tasse in calo, ma ancora oltre il 50 per cento

Dall’Osservatorio sulla tassazione sulle piccole imprese “Comune che vai fisco che trovi“ di Cna arriva la classifica dei Comuni più virtuosi e di quelli con la tassazione maggiore per le imprese. Siena è al 51esimo posto, a metà strada sui 114 comuni analizzata, per la tassazione media, con il 52,1 per cento, migliorando per esempio rispetto al 76esimo posto nel 2019. I due poli sono Bolzano, con un un total tax rate del 43,4 per cento, e Agrigento, con il 58 per cento.

Il Tax free day, cioè il giorno dal quale l’imprenditore comuncia a produrre reddito per sé e la sua impresa, a Siena è l’8 luglio (nel 2019 era il 4 agosto). Bolzano si libera invece si libera del peso delle tasse il 18 giugno e Agrigento il 30 luglio.

Fabio Petri, vice presidente nazionale Cna, osserva: "La differenza di tassazione nei vari comuni Italiani evidenzia che la pressione fiscale non è un problema solo nazionale ma anche locale. Un divario del 13 per cento incide sulla competitività delle imprese". Petri aggiunge che la diminuzione al 52,7 per cento è dovuta alla "deduzione Imu del 100 per cento, l’eliminazione dell’Irap e la rimodulazione dell’Irpef, tutti interventi sollecitati da anni dalla Cna. La pressione fiscale così è scesa di 7,5 punti percentuali e si è ridotta anche la distanza tra i comuni più virtuosi e quelli dove il peso delle tasse è maggiore. Le differenze nella tassazione dipendono dalla Tari e dalle rendite catastali che non sono allineate ai valori commerciali. Anche se la pressione fiscale è scesa resta comunque elevata". La Cna Siena annuncia che sul tema organizzerà a luglio un evento che coinvolgerà le amministrazioni locali.