Task force di medici e infermieri Nella squadra anche tre senesi

Ci sono anche tre professionisti della sanità locale nella squadra regionale del 118 partita lunedì dall’aeroporto di Pisa per portare aiuto in Turchia e Siria, sconvolte dal terremoto. Le task force toscane messe in campo sono i nuclei Usar (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco e appunto il settore sanitario del sistema per le ‘maxi-emergenze’ della Toscana.

Per quanto riguarda questi ultimi si tratta di un team composto da otto sanitari, due medici e sei infermieri che fanno parte delle centrali 118 di tutta la Toscana: ebbene un medico e due infermieri sono dell’Asl Toscana Sudest . Partiti da Pisa, dopo uno scalo all’aeroporto di Pratica di Mare, sono arrivati in Turchia nella zona delle operazioni dove lavorano fianco a fianco coi vigili del fuoco per svolgere il compito per il quale sono addestrati, ovvero cercare e mettere in salvo persone rimaste vive sotto le macerie.

"Appena abbiamo appreso le drammatiche notizie provenienti da Turchia e Siria ed è arrivata la richiesta dal dipartimento nazionale della Protezione civile, abbiamo messo a disposizione personale e attrezzature per dare il contributo della Toscana in questa immane tragedia", ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Sono 51 i sanitari toscani che sono stati formati proprio per questo genere di esperienze. Gli otto professionisti partiti alla volta della Turchia dovrebbero rimanere là per una settimana; se poi dovessero essere richieste ulteriori disponibilità o tempi più lunghi, la Toscana è pronta ad organizzare nuove squadre in grado di dare il cambio o supporto a quanti stanno operando nelle zone sconvolte dal sisma.