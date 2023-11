Tartufo della pace a Liliana Segre: "Per conservarla occorre cura". Il figlio ritira il premio a San Giovanni

"Naturalmente conoscevamo Montalcino ma quando ci è arrivata la comunicazione del premio non eravamo mai venuti a San Giovanni d’Asso: è stata una bella sorpresa", esordisce Luciano Belli Paci, figlio della senatrice a vita Liliana Segre a cui è stato attribuito il ’Tartufo della Pace 2023’. Iniziativa che ha esordito nel 1988 e che ha annoverato nel passato fra i premiati personaggi come Antonino Caponnetto, Gino Strada e don Luigi Ciotti. La sala del Camino del castello era quella delle grandi occasioni, gremita. "Il bello delle piccole comunità come questa è che tutti partecipano. Una dote da noi molto apprezzata", spiega Belli Paci. Che, sollecitato a margine anche sulle scritte antisemite apparse di recente anche nel Senese, ha ribattuto: "E’ chiaramente un salto all’indietro, nessuna area geografica è esente".

Al tavolo delle autorità erano seduti Silvio Franceschelli, senatore e primo cittadino ilcinese. La fascia tricolore però fasciava Angelo Braconi, vice sindaco e sangiovannese doc che ha sottolineato: "Mai il premio dedicato alla pace è stato così significativo come adesso". C’erano anche Angelo Cosseddu, presidente della Municipalità di San Giovanni che ha detto: "La senatrice Liliana Segre è un faro per noi". Poi è toccato a Belli Paci prendere la parola: "Mia madre è grata e onorata di questo riconoscimento. Al momento vive uno stato di profondo abbattimento anche perché la nostra famiglia ha sempre pagato un prezzo altissimo a causa dei conflitti". Belli Paci ha parlato a lungo proprio della famiglia citando il contributo di tanti suoi componenti. "L’amore e l’impegno per la pace contano moltissimo per noi tutti. Occorre sottrarre la parola pace agli equivoci. Non è assenza di passioni e di vita. La cura per il raggiungimento della pace è per molti aspetti simile alla cura che si esercita perché nasca e si trovi il tartufo. Ha bisogno di persone che si dedichino a ciò attivamente". Il premio è stato conferito alla senatrice, si legge tra l’altro nella motivazione, perché è ogni giorno fonte di ispirazione "per le persone che scelgono di combattere l’intolleranza, il razzismo, l’antisemitismo, l’istigazione all’odio e alla violenza".

La parola è passata quindi a Paolo Valdambrini, presidente dell’Associazione Tartufai Senesi che ha consegnato un tartufo di quasi due etti al figlio della senatrice. "Liliana Segre è una donna di pace – ha detto Valdambrini –, le chiediamo di continuare con il suo impegno". Alla cerimonia erano presenti tutte le autorità civili, religiose e militari. Luciano Belli Paci ha detto: "Quando ha saputo del premio qui a San Giovanni a mia madre brillavano gli occhi. Si è informata sulla lunghezza del tragitto ma ha desistito. Tra l’altro è stata sempre un’appassionata del tartufo ed è una bongustaia". Molto attivi nella piazza antistante il maniero sangiovannese e nel corso i punti vendita del preziosissimo tuber magnatum pico. Il prezzo variava dai 3000 euro al chilo per la piccola pezzatura ai 4800 per la pezzatura grande.

