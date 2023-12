Tartufo bianco protagonista della Mostra

"Con l’andamento climatico attuale, entriamo in un momento ottimale che dovrebbe portare il tartufo bianco delle Crete Senesi al suo apice sia per qualità che per quantità". E’ la previsione di Daniele Montigiani, presidente dell’Associazione Tartufai del Garbo di Asciano in vista dell’apertura domani della Mostra Mercato ’Il Tartufo Bianco delle Crete Senesi’. Alle 9.30 apertura della Mostra mercato, alle 10 escursione alla ricerca del Tartufo bianco delle Crete Senesi (prenotazione tel. 3394674014) con partenza dall’Ufficio Turistico; alle 11 Laboratorio per bambini dedicato alla sostenibilità, alle 12 apertura stand gastronomico Arena Italia, alle 15 Parata di Natale per le vie del centro storico mentre alle ore 16 Tombola di beneficenza a favore della città di Faenza. Alle 17 Castagne e vin Brûlé in piazza della Basilica.