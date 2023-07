Tartufi, la nuova legge Cambiano le regole Scaramelli: "Non ci sto"

di Massimo Cherubini

In dirittura d’arrivo la nuova legge finalizzata a una nuova disciplina sulla cerca, raccolta e coltivazione, tanto importante per alcune zone della nostra provincia, dei tartufi. Legge, che, secondo Stefano Scaramelli, vice presidente del Consiglio regionale, "penalizza - dice - chi porta avanti questa importante attività".

"Vi spiego - aggiunge Scaramelli - perché domani (oggi n.d.r) non voterò la legge che vorrebbe disciplinare la cerca, la raccolta e la coltivazione dei tartufi. Il testo arrivato in Consiglio, inviato dalla giunta regionale, recepiva anni di confronti, dibattiti e riunioni ai quali ho partecipato in prima persona. Ho seguito da vicino tutto il corso legislativo della materia. Il testo che andrà in votazione in aula è stato completamente stravolto da sette emendamenti firmati dai colleghi del Partito Democratico. Una decisione unilaterale, non condivisa dalla maggioranza di governo di cui a pieno titolo fa parte Italia Viva. Come annunciato non voterò il testo di legge e non parteciperò alla discussione".

Non solo. "Spero, e mi auguro - prosegue Scaramelli - che lo facciano altri colleghi di maggioranza e minoranza. Una tradizione, diventata per molte imprese lavoro, la peculiarità di un territorio, l’esperienza e la dedizione della coltivazione del tartufo bianco a Siena è elemento unico nel suo genere. È realtà, è lavoro".

"In queste ore anche le Associazioni di Categoria agricole stanno condividendo questa mia impostazione - aggiunge poi -. Per altro, lo dico a chi di dovere, le eventuali o presunte mediazioni non si fanno nelle stanze di un partito ma dentro un confronto trasparente e partecipato".

"L’atto legislativo vorrebbe ampliare il corridoio per il libero passaggio tra due tartufaie da dieci metri come previsto nel testo approvato dalla giunta a cinquanta metri - spiega -. Si vorrebbe inoltre impedire di fatto alle imprese agricole del territorio o ai proprietari di poter esercitare la propria attività imprenditoriale o fruire della stessa proprietà attraverso delle maestranze dirette o tramite regolare contratto d’affitto. Assurdità".

"Queste e altre modifiche rischiano di mettere in ginocchio il settore della tartuficoltura del nostro territorio. Il nostro oro bianco merita di essere difeso. Anche fossi solo a farlo" ha chiuso quindi il vice presidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.