Tartufai, torna l’ottimismo In arrivo una nuova legge che garantisce più tutela

Cauto ottimismo tra i tartufai della Valdelsa che aderiscono all’Anti (Associazione nazionale tartufai italiani), dopo che il Consiglio regionale ha votato e approvato la nuova legge che modifica la normativa in materia di cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi in Toscana. Un tema assai dibattuto, con accenti anche polemici tra i tartufai per il timore di penalizzazioni e limitazioni nella raccolta. L’Anti, realtà nata due anni fa, si affida a Poggibonsi e in Valdelsa a un centinaio di soci (circa 260 in Toscana), e ora aspetta di vedere la pubblicazione del testo definitivo manifestando comunque una certa fiducia.

Lo riferiscono il presidente Francesco Crispo e il vice Livio Bianchi: "Sembra che molte delle proposte avanzate dall’Anti siano state almeno in parte recepite dalla nuova normativa. È una buona notizia per i circa 3mila tartufai toscani che potranno svolgere la loro attività, professionale o hobbistica, avendo garantito uno spazio tartufigeno produttivo (tartufaie naturali)". Un aspetto non scontato, come affermano ancora Crispo e Bianchi: "In una prima stesura della legge non si faceva riferimento al territorio produttivo, bensì a quello ‘vocato’ come riportato nel recente censimento adottato dalla Regione Toscana, con una enorme penalizzazione in termini di spazi fruibili per le persone che non possono accedere a tartufaie controllate (riserve private). Ora invece anche specificare che la cerca è libera lungo i corsi d’acqua (demaniali) è una grande conquista, così come la distanza minima di 50 metri fra due tartufaie controllate contigue. Insomma per quello che emerge fino ad oggi, sembra che ci sia la volontà politica (e il coraggio) di consentire la fruizione di una risorsa naturale a un’ampia platea di tartufai, anche per quelli che non hanno la fortuna di risiedere in territori molto produttivi". Giudizio nel complesso favorevole, in attesa di ulteriori riscontri: "La strada da percorrere è ancora lunga, l’iter legislativo deve fare il suo corso e soprattutto deve essere definito il Regolamento attuativo. Come Anti – concludono i vertici – ci mettiamo a disposizione per instaurare un dialogo costruttivo con le varie realtà coinvolte nel mondo del tartufo toscano, al fine di trovare una ulteriore sintesi che soddisfi tutti".

Paolo Bartalini