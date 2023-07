Tartuca, monito di Rugani "Occorre più rispetto per le scelte dei capitani Voto a Murtas: sufficiente"

Il capitano della Tartuca Niccolò Rugani dopo il Palio è stato accolto con esultanza dal popolo di Castelvecchio.

"Diciamo che erano contenti, la Chiocciola montava un fantino di prima fascia ed era fra le favorite. Nei quattro giorni poi c’è stato un bel clima nel rione. Disteso".

I tartuchini non hanno fatto sentire la pressione a Rugani?

"Né a me, né ai capitani che ci sono stati prima. Non accade mai ai dirigenti della Contrada che agiscono nelle scelte come meglio credono".

Grandine e Una per tutti: che accoppiata era?

"Con lui abbiamo collaborato alla grande facendo un lavoro importante su una cavallina di seconda fascia. La Tartuca ha accolto Sebastiano Murtas molto bene".

Massimo Milani però ha sempre sostenuto che Una per tutti era una grande cavalla da Piazza.

"Massimo, come ogni allenatore, stravede per i suoi cavalli e tende a sopravvalutarli. E’ docilissima, anche nell’Entrone non ha mai mosso un orecchio. Una cavalla utile per il Palio, adatta a questa giostra ma di seconda fascia".

Quando Scompiglio è andato a montare nella Chiocciola è partito il Palio in difesa?

"Ho fatto una telefonata a cui non ho ricevuto risposta. Poi mi è sembrato naturale montare Grandine che la conosceva benissimo e poteva fare più tipi di palio. La allena ogni mattina".

L’impennata fra i canapi nella seconda prova, le scintille Scompiglio-Grandine. La convocazione dal sindaco.

"Non è stato un comportamento voluto, assolutamente, ma una situazione di palio che si è creata come visto tante volte in passato. Non è successo niente. Quanto al sindaco ha fatto il suo convocandoci. Ritengo che siano stati peggiori certi atteggiamenti, a mio giudizio provocatori e inadeguati, da parte di chi in passato ha anche ricoperto importanti incarichi cittadini e nelle Contrada della Chiocciola".

Che voto dà Rugani a Grandine?

"La sufficienza. Un Palio senza infamia e senza lode".

Con Scompiglio si sono nerbati.

"Sì, ma conta che dopo è passato anche se gli ha imposto una traiettoria che ha impedito di impostare bene la curva".

I capitani sono al centro delle polemiche post Palio per le scelte sui cavalli , avendo lasciato solo Violenta come punta.

"C’è stata una votazione segreta, il risultato è stato 6 a 4 a favore di chi non voleva dentro un soggetto che aveva avuto un problema. Nel conto ci sta. E’ Palio. Se dieci capitani hanno deciso di fare in questo modo avranno diritto oppure no? O devono deciderlo commentatori davanti ad un piatto di panzanella? Viene dato troppo spazio a chi non è preposto alla scelta. Comunque, se i capitani di agosto rimetteranno dentro il cavallo va bene. Occorre però più rispetto per quello che decidono i dirigenti".

Tittia dove può arrivare?

"Se dovessi scommettere rivince".

Ad agosto?

"Non lo so dire, non faccio il mago".

Violenta rischia l’esclusione.

"Violenta ha dimostrato di essere fortissima ma gli è sempre venuto facile. E Giovanni l’ha montata bene".

Quale elemento si trae da questa Carriera?

"Che quando fai le cose con serietà alla fine torna tutto. Riferito a chi ha vinto e al Palio della Tartuca".

