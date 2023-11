"Tartuca, lieve movimento indietro. Ma Bellocchio non è stato ostacolato"

Non c’è storia quando si cambia posto: arriva l’ammonizione. I precedenti sono numerosi. Lo ribadisce il giudice paliesco Giuseppe Giordano nella proposta di sanzione nei confronti di Bellocchio che correva nel Bruco su Zenis. "Per quanto riguarda il momento dell’abbassamento del canape l’assessore delegato osserva che nei secondi che precedono la partenza, Tartuca e Chiocciola si trovano correttamente allineate e solo nell’istante preciso della mossa – scrive il giudice Giordano - il cavallo della Tartuca fa un lieve movimento indietro. Tale circostanza è ascrivibile al normale comportamento dei cavalli tra i canapi e non ha certo impedito od ostacolato Bellocchio nella ricerca della posizione tantomeno può essere addotta come elemento ostativo alla determinazione del posto assegnato". In altre parole, prosegue, "non è riconducibile alla fattispecie, talvolta verificatasi, in cui una Contrada si trova al ’secondo canape’. E’ soprattutto il momento della mossa che rappresenta la fase cruciale del Palio ed è pertanto in tale situazione che deve evidenziarsi concretamente il tentativo di cercare e mantenere la posizione assegnata".

Un altro passaggio importante riguarda, venendo alle discolpe del Bruco per cui è stata proposta una censura, quello che si sofferma sulla responsabilità oggettiva per il comportamento del fantino. Si osserva che non è stata contestata nè alla Selva, né all’Onda per la Carriera 2023 per "comportamenti assimilabili al caso che ci interessa in quanto ai sensi della delibera interpretativa n.99 del 2019 l’atteggiamento del fantino è stato considerato uan scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal capitano e dai suoi fiduciari. Ugualmente è avvenuto riguardo all’Assunta 2022 in cui a fronte delle contestazioni ad Arri e Piras nessun accusa è stata fatta alle Contrade per il cambio di posto". Nessuna disparità di trattamento, rivendica Giordano. Relativamente ai casi di Selva e Onda l’assessore "può fornire un’interpretazione autentica evidenziando come nei casi in cui abbia proposto ai fantini la sanzione della diffida, per la venialità della stessa, non ha mai proposto alcune sanzione alle Contrade, per quanto in via generale avrebbe potuto farlo".

La.Valde.