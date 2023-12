Tarquini, il capitano che fece il bis per il Leocorno

Vorremmo che tutti i giovani delle Contrade, non soltanto quelli del Leocorno, conoscessero la storia di Giovanni Tarquini, alla massima carica di Pantaneto per due occasioni con altrettante vittorie. E’ il palio del 2 luglio 1919 e per la prima volta i contradaioli assistono alla sbandierata finale detta proprio ’della vittoria’ e poi ad una corsa molto combattuta. Non potendo contare sulle finanze di altre consorelle, Tarquini sfrutta la rivalità fra due dei fantini favoriti, Nappa e Picino, che finiscono per annullarsi a vicenda, nonostante la sorte gli avesse assegnato due fra i migliori soggetti.

Esce alla grande il Leocorno con la Giacca e Cispa che portano il cencio in Pantaneto nonostante gli attacchi finali della Tartuca con Rombois. Alla seconda occasione il Tarquini fa il bis: la sorte gli concede la cavalla Esperta e il Nicchio gli porta Rancani che aveva già trionfato a luglio. Gli stessi nicchiaioli poi, nel dubbio che questo fantino si sia venduto all’Istrice, lo minacciano in modo piuttosto pesante e plateale. Ma si stavano sbagliando: quando sembra tutto fatto proprio per Camollia, con Picino, all’ultimo Casato ecco che Rancani va a vincere il secondo Palio per Tarquini, capitano che non ne ha sbagliata una.

Massimo Biliorsi