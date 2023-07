Tari, il sindaco Donati: "Chi usa spesso la 6card non paga di più"

"Non è assolutamente vero che chi conferisce i rifiuti nei cassonetti usando più spesso la 6Card paga di più: è una leggenda metropolitana senza nessun fondamento". Il sindaco di Colle, Alessandro Donati, smentisce categoricamente la voce secondo la quale più utilizzi della tessera comporterebbero una Tari più alta. "La tari si paga come si è sempre pagata, indipendentemente dal numero di conferimenti con la tessera – conclude –. Successivamente, quando sarà in vigore la ‘tariffa puntuale’, ci saranno, anzi, degli sconti: chi differenzia meglio pagherà di meno, ma nessuno pagherà di più".