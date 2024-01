Targhe a ‘Il Pentagramma’

Sono passati molti anni da quando l’allora sindaco Franco Nencioni volle, per la prima volta, riconoscere ad alcuni cittadini delle torri alcuni premi per quanto hanno regalato alla città. Insomma i meritevoli con piatti ricordo sia dal palco dei Leggieri o in sala Dante del palazzo comunale per impegno culturale e sociale. Tradizione che continua nel nuovo salone del centro civico ‘Le Granaglie’ all’ex consorzio agrario con la consegna di targhe a ricordo. "Un appuntamento per dire grazie, portare il saluto alla comunità per aver contribuito nelle varie articolazioni e riconoscere alcuni meriti ad associazioni o semplici cittadini, e cittadine è stato sottolineato, che hanno svolto un lavoro meritorio. Quest’anno il sindaco Andrea Marrucci e la giunta nell’anno Unesco del riconoscimento del canto lirico italiano dedicato sono stati consegnate due targhe all’associazione musicale ‘Il Pentagramma (nella foto) per i 30 anni di attività e al maestro Massimo Ceccarelli per i 20 anni alla direzione della Filarmonica Puccini.

Romano Francardelli