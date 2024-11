Tappa a Siena per la fiamma olimpica

Farà tappa anche a Siena la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Ad annunciarlo, il Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi italiani nel corso della presentazione degli itinerari del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, che attraverseranno il Paese celebrando lo spirito italiano e unendo, con il passaggio di ogni singolo tedoforo, il territorio e le comunità locali.

L’appuntamento a Siena è il 10 dicembre 2025. In Toscana la Fiamma toccherà anche le città di Firenze l’11 dicembre e Livorno il 12 dicembre per poi ripartire alla volta di Nuoro. In occasione dell’arrivo della fiamma, le città toscane coinvolte ospiteranno spettacoli musicali e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali.