Tanti turisti, poca spesa. Dati soddisfacenti sulle presenze in città, ma i consumi frenano

Commercio e turismo festeggeranno? Quale è l’aspettativa? Alla vigilia della festa c’è un cauto ottimismo, che poggia in realtà più sulla speranza che su dati, numeri e conti che solo fra due settimane potremo fare. L’unica certezza è che commercio e turismo sono per Siena fra i settori trainanti l’economia e l’occupazione.

A livello nazionale un’indagine di Altroconsumo rivela che tra feste, cene, regali e viaggi gli italiani spenderanno circa 446 euro a testa (217 euro solo per i regali), ma un intervistato su quattro prevede di spendere meno dello scorso anno, ovvero di risparmiare. "Noi siamo pronti ad accogliere – inizia Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo Confesercenti –. Questa settimana è dedicata ai regali, dunque al commercio, ma anche alla ristorazione grazie alle cene degli auguri. Dopo Natale, dal 26 fino alla Befana, inizieremo a pensare al resto, compreso viaggiare; e le previsioni in Toscana e nelle città d’arte indicano un movimento importante, sia di italiani che stranieri".

"Per quanto riguarda la propensione alla spesa – prosegue Grassi – va detto che l’entusiasmo dopo la pandemia è stato contagioso e ci ha fatto spendere, contenti di poterlo fare; quando invece c’è qualche preoccupazione, allora siamo più ravveduti, cauti nelle spese. Questo si vede nei regali: oggi siamo oculati. Per quanto riguarda il turismo l’attenzione si concentra sulla prossima settimana e intorno a Capodanno, soprattutto in una città che propone eventi in piazza. Le previsioni sono buone, ottimistiche, anche se la tendenza è a prenotare all’ultimo minuto, magari approfittando di qualche offerta. Del resto tutti oggi pensiamo a Natale, poi penseremo a Capodanno e quindi all’Epifania. Importante è che la città accolga".

E cauto è anche Daniele Pracchia, direttore di Confcommercio Siena: "Il sentimento che si registra a Siena è che la situazione sia stagnante, condizionata dalla capacità di spesa dei consumatori, le famiglie, che in questo momento sono in affanno. E all’orizzonte ci sono manovre governative e anche regionali che ci prospettano qualche dispiacere sempre in termini economici, di spesa. Per quanto riguarda i vari settori hanno andamenti diversi. Nel complesso dicembre è stato un mese vivace in termini di iniziative a Siena e di turisti ne abbiamo avuti: gli italiani concentrati nei fine settimana e solo per qualche giorno, gli stranieri sono tornati numerosi".

Per le feste, prosegue Pracchia "la presidente degli albergatori Rossella Lezzi parla di 80 per cento di posti letto prenotati, dunque bene; ma influenza e Covid potrebbero riservarci qualche spiacevole disdetta. La ristorazione ha avuto un andamento soddisfacente tutto l’anno. Il commercio invece è stagnante, con i negozianti che ora confidano sui regali di Natale e poi sui saldi di gennaio".