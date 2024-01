Tanti eventi nel segno di Arnolfo. Gemellaggio tra Colle e Firenze. Al via le nozze tra cultura e turismo

Si scrive ‘Arnolfiana’, ma il ciclo di incontri e conferenze dedicato ad Arnolfo di Cambio si può leggere facilmente come gemellaggio culturale fra Colle e Firenze nel nome del grande architetto colligiano, che nel capoluogo toscano ha creato la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Palazzo Vecchio con la sua celebre torre (d’Arnolfo, appunto) e le basiliche di Santa Maria Novella e Santa Croce.

E proprio Arnolfiana, il 20 gennaio farà tappa a Firenze, in Palazzo Vecchio, con una conferenza pubblica dal titolo ‘Società comunale, politica e cultura negli anni di Arnolfo’, tenuta dallo storico Paolo Cammarosano ordinario di storia medievale all’Università di Trieste e punto di riferimento internazionale per gli studi storici sull’Italia medievale, nonché cittadino onorario di Colle per i suoi studi sulla città. "Questo evento fiorentino fa seguito all’iniziativa colligiana di novembre scorso e costituisce il primo risultato concreto del percorso di collaborazione intrapreso dalle città di Colle e di Firenze per la valorizzazione della figura di Arnolfo di Cambio, che a Colle è nato e alla Città del Giglio ha dato i suoi più grandi capolavori – afferma l’assessore a Cultura e turismo, Cristiano Bianchi – E’ un percorso che è iniziato lo scorso giugno a Colle con la visita del vicesindaco di Firenze, Alessia Bettini, alla casatorre di Arnolfo che, acquisita dal Comune nel 2023, diventerà il centro del nuovo sistema museale colligiano, cui ha fatto seguito un incontro a Palazzo Vecchio nel quale abbiamo formalizzato l’impegno delle due città su questo progetto culturale e di valorizzazione del territorio, finalizzato anche ad una promozione turistica congiunta. Le ‘due torri di Arnolfo’, quella di Palazzo Vecchio e la casatorre di Colle, adesso si parlano e diventano il simbolo di questa importante collaborazione".

Nel corso dell’evento, lo stesso Bianchi, il sindaco Alessandro Donati e gli altri relatori della conferenza, accompagnati dalla vice sindaco, avranno il privilegio di percorrere il ‘Giro di Ronda’ di Palazzo Vecchio e salire sulla Torre d’Arnolfo che svetta su piazza della Signoria, espressione della verticalità che richiama idealmente la casa natale del genio.

