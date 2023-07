Tanti eventi giovedì a Porta Nova

Dopo il successo della prima serata è atteso il secondo appuntamento di ‘Colle in vita’. L’iniziativa itinerante che è stata organizzata dal Comitato Risto & Bar. Questa è la volta di Colle Alta e si terrà giovedì. A partire dalle 20 nella zona Porta Nova, al Ponte di San Francesco, al Torrione e lungo Dietro le Mura fino a Piazza Santa Caterina. La serata sarà deliziata dalle 20 fino alle 24 con musica. In Piazza Santa Caterina sarà possibile trovare anche le fantastiche ballerine della compagnia AndaluSiena. Uno spettacolo di grande qualità musicale sarà sicuramente quello al Ponte di San Francesco presso il Torrione dalle 21 Musica e intrattenimento con Alex Feti, Ilaria Meucci e Lisa Biagini. Le serate estive, così, si animano anche in Colle alta, questa volta grazie al Comitato Risto & Bar.