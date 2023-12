Tante iniziative in piazza tra spettacoli e musica

Non mancano gli appuntamenti per tutta la famiglia in Valdichiana nel weekend in attesa del Natale. Oggi a Sinalunga, ore 15 e 21, il saggio di Natale della scuola musicale Flos Vocalis al teatro Ciro Pinsuti e alle 21.15, nella frazione di Rigaiolo, la tombola con salumi e formaggi al Circolo Arci. Continua poi Natale a Montepulciano con il mercatino e il Castello di Babbo Natale nel centro storico e, nella frazione di Abbadia, il concerto di Natale con gli Archi Poliziani in chiesa, alle 17 che precederà lo spettacolo di magia con Mago Stramagante alle 21 nel teatro parrocchiale. Nella frazione, domani, previsto anche l’arrivo di Babbo Natale in piazza San Pietro mentre ad Acquaviva, dalle 17, in piazza della Vittoria, lo spettacolo di Mago Merletto, il Truccabimbi e un’area bar. A Chianciano Terme, sempre domani, il concerto di Natale del Gruppo corale chiancianese: appuntamento alle 17 nella chiesa di Santa Maria della Stella. Oggi pomeriggio La magia del Natale a Chiusi Scalo dalle 16 in piazza Morgantini mentre a Torrita di Siena, aspettando il Presepe vivente del 26 dicembre, si può sempre visitare per tutte le festività il Presepe ’A dimensione dell’uomo’ nella chiesa di San Domenico. A Pienza, domani, arriva il Babbo Natale intorno al falò, evento per la gioia dei più piccoli alle 19.30 in piazza Pio II. Babbo Natale che sarà protagonista anche a San Casciano dei Bagni: domani farà visita, alle 16, nel centro storico del capoluogo comunale e in piazza della Macina a Celle sul Rigo mentre alle tagonista al circolo Auser nella frazione di Palazzone.

L.S.