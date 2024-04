"Tante criticità. Previsti lavori per 2,5 milioni"

Lo stato di manutenzione del reticolo stradale e la programmazione dei prossimi lavori sono stati al centro dell’interrogazione del consigliere Orazio Peluso, Lega. L’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Bianchini (foto), è stato chiaro: "Sono evidenti le precarie condizioni del reticolo stradale nella quasi totalità dei casi, dove più che interventi di natura manutentiva andrebbero messe in opera soluzioni radicali di rifacimento generale – ha detto –. La situazione attuale è dovuta a diversi fattori come l’aumento del traffico veicolare, la sua ‘pesantezza’, la presenza di strade senza sottofondo, equiparabili a case senza fondamenta, a una politica di manutenzione che negli anni è stata carente, e all’operatività e al controllo dei sottoservizi".

E poi i numeri: "Le strade di competenza comunale si estendono per circa 350 km, a cui si aggiungono quelle con competenze condivise o in sovrapposizione con altri enti che portano il totale a circa 500 km. A questo si aggiunga che gli interventi vanno calibrati a seconda della zona – ha sottolineato Bianchini –: in quelle densamente abitate non si può lavorare di notte, in quelle in prossimità delle scuole occorre rispettare il calendario delle aperture, nelle strade a grande percorrenza si devono evitare i periodi di alto flusso, etc.".

Bianchini ha concluso: "Data la situazione dobbiamo fare una scelta profonda: intervenire profondamente sulle strade, creando le fondamenta, o intervenire solo sulla parte superficiale. Occorre un piano di programmazione a lungo termine. L’attività del mio assessorato prevede l’incremento del 50% dei fondi per le manutenzioni. A oggi sono previsti interventi per un valore di 2,5 milioni di euro".