"Tanta buona volontà Soltanto in questo modo si amministra Siena"

"Stiamo ricostruendo i gruppi territoriali. Dopo una serie di riunioni e incontri, mi è stato chiesto di mettermi a disposizione, in quanto considerata la persona giusta per affrontare la campagna elettorale ed entrare in Consiglio comunale a Siena, anche alla luce della mia esperienza di cinque anni sui banchi dell’opposizione al Comune di Sovicille".

Scelga tre aggettivi per definirsi.

"Curiosa, idealista (e forse un po’ utopista), ma anche concreta".

Siete otto candidati a sindaco: la sfida a questo punto è più sui programmi o l’immagine?

"Personalmente mi baso molto sul programma, ma in politica l’immagine ha il suo peso. Molti si basano solo su quella... Io invece preferirei che i cittadini si informassero in modo da avere un giudizio obiettivo, altri candidati invece fanno colazioni o aperitivi in Piazza... ".

Non mi dica che per l’immagine si è rivolta anche lei a un’armocromista come Elly Schlein...

"Ho tutto a casa (risata): mia figlia Beatrice, 12 anni, cura i miei outfit. Invece mio figlio Vittorio, 20 anni, frequenta il corso in Graphic Design a Firenze e mi fa le foto. E’ molto bravo".

C’è chi ritiene che i 5Stelle senesi abbiano poca voce perché eterodiretti da Firenze e Roma: è così?

"C’è coordinamento con i livelli superiori e ognuno sa cosa fare. All’inizio eravamo ’cani sciolti’, ma quando ci siamo proposti come forza di Governo è nato il coordinamento, anche per non confondere l’elettore. Ora stiamo ricostruendo i gruppi territoriali, che hanno una posizione unitaria sui vari temi locali".

Cosa serve per amministrare Siena?

"Solo la buona volontà, con quella si fa tutto".

C’è sempre l’idea grillina di aprire Palazzo pubblico come una scatoletta di tonno?

"L’idea non è sorpassata, ma sarebbe meglio un altro slogan per rinnovarsi. Come 5Stelle appoggeremo il sindaco, purché operi con onestà, trasparenza e partecipazione. Gli terremo il fiato sul collo contro i conflitti di interesse e sul modo di spendere i soldi dei cittadini. La nostra presenza sarà una garanzia".

Che pronostico fa per le elezioni?

"La situazione è molto frammentata e credo che anche chi ora è diviso in liste diverse, al ballottaggio tornerà ad allearsi per spartirsi le poltrone. Noi saremo gli unici a non fare apparentamenti strani. Solo il voto ai 5Stelle può cambiare veramente le cose".

Lei pratica Yoga: può servire in campagna elettorale?

"La meditazione porta relax e benessere psicofisico. Diciamo che in questo periodo, appena posso, faccio dei bei respiri profondi".