Tangenziale di Staggia al rush finale

di Marco Brogi

Dal fronte della viabilità valdelsana arrivano due notizie molte positive: sono in dirittura di arrivo i lavori della prima tranche della tangenziale di Staggia e a primavera inizierà la seconda parte dell’intervento. Afare l’annuncio, il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli: "I lavori del primo lotto della variante della Cassia a Staggia Senese sono in fase conclusiva – spiega –. Le lavorazioni stanno adesso interessando le intersezioni con la provinciale per Fontana e con il vecchio tracciato della Cassia direzione nord. Negli scorsi giorni, inoltre, sono partite le operazioni di bonifica bellica relativi all’area che sarà interessata dal secondo lotto. L’ obiettivo è l’avvio dei lavori nella prossima primavera. Ricordo bene – aggiunge Bussagli – quando qualche anno fa prendemmo l’impegno per la realizzazione quanti dubbi e quante titubanze. Troppi anni erano passati dalle prime discussioni. Tante difficoltà aveva incrociato questo progetto. E invece le cose si sono indirizzate correttamente e l’impegno si è tradotto nei cantieri che adesso vediamo".

La tangenziale di Staggia, attesa da una quindicina di anni, comincia dunque a materializzarsi. Si tratta di un’opera chiamata a liberare il centro del paese da un traffico a livelli record e costerà quasi 10 milioni di euro: 3 milioni e 209mila euro la prima parte, i cui lavori, finanziati dalla Regione, stanno per finire, e 6 milioni e 488mila euro la seconda, in questo caso risorse messe a disposizione dal Fondo di Sviluppo e Coesione. La tangenziale di Staggia, lunga 500 metri, collegherà la Provinciale 70 con la vecchia Cassia in corrispondenza del distributore di carburante, bypassando il centro abitato e di fatto eliminando il transito, anche pesante, proveniente dalla Palio e dalla zona industriale di Bellavista. Il primo lotto è quello a nord, compreso tra la Cassia in direzione Poggibonsi e l’incrocio con la strada provinciale di Fontana. Il secondo lotto, invece, è quello a sud, tra l’incrocio con la strada provinciale Fontana e l’incrocio con la Cassia in direzione Castellina Scalo.

Due ampie rotatorie, una carreggiata più larga di quella attuale, impianti di illuminazione a Led a basso consumo, trattamento delle acque piovane prima di essere immesse nel torrente Staggia In paese sulla rampa di lancio ci sono altri due interventi di rilievo: il restyling di piazza Grazzini (235mila euro) e il nuovo parcheggio in via della Pace (175mila euro).