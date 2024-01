Tancredi e Berni, una coppia mitica di ’cavallai’

Dobbiamo ammettere che oggi i proprietari dei cavalli sono più tecnici che personaggi. Allora come non ricordare una coppia storica, e ben collaudata, Tancredi e Berni, ovvero Amleto Tancredi e Severino Berni, che hanno portato in piazza una lunga lista di soggetti molto interessanti. Cominciamo dai cavalli firmati a ’quattro mani’, ovvero la vincente Topolona, che ha segnato in tutti i modi l’annata 1966, dapprima con la vittoria un po’ a sorpresa con il Drago, montata magistralmente da Bazza, e poi con la corsa e non corsa nel tumultuoso Palio di agosto, quando difendeva i colori della Torre. Altro soggetto portata dalla coppia fu Serenata. E poi tutti i cavalli portati come unici proprietari. Per Tancredi è sufficiente citare Topolone? Oltre questo vero e proprio mito della piazza, che ha segnato un’epoca, ricordiamo Savina, Farfalla e Falchetta, cavalli da ricordare nel decennio sessanta. E poi torniamo a Severino Berni che è passato alla storia anche per aver portato in piazza Omar, che ha corso un Palio per la Civetta nel 1962. Due mecenati che non devono andare dimenticati: il mondo del Palio è eternamente grato a questi uomini illuminati che tanto hanno fatto per la nostra Festa.

Massimo Biliorsi