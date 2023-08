Tamurè, L'Istrice punta su un ragazzo promettente per il Palio di Siena

"Un bel cavallo, fisicamente potente. In provincia lo montava Mattia Chiavassa, Antine Day. Deve ancora imparare tante cose in Piazza. Spero che con la monta di Federico riesca a fare bene", dice Gianluca Testa.

L’Istrice punta su Tamurè.

"Un altro ragazzo con cui avevamo un rapporto, ci piaceva fra gli esordienti. Credo che nel Palio possa fare bene. Non ha ancora dimostrato il suo valore però ha il giusto atteggiamento".

Quale sarebbe?

"Molto affabile, tanto lucido. Credo che sia attento e determinato per dimostrare al massimo le proprie qualità".

Finora è stato legato alla Giraffa, una Contrada-famiglia. L’Istrice è diversa.

"Una bella prova per Federico poter montare in una Contrada grande. Deve essere ancora più accorto, grintoso e lucido per fare un buon Palio. Per fare il massimo".

Cosa vuol dire il massimo?

"Nel Palio sarebbe vincere ma, siamo realisti, ci sono molti cavalli migliori del nostro. Deve fare una buona prestazione".

Questo è un Palio indecifrabile.

"Concordo. E quando ci sono tante rivali può succedere di tutto. Saremo pronti a sfruttare le occasioni che si presentano".

L’assegnazione ha deluso l’Istrice.

"Speravamo di poter fare una bellissima accoppiata qualora ci fosse toccato in sorte uno dei migliori. Per quasi tutto ci stiamo attrezzando ma con la fortuna...".

Dea bendata che ha baciato...

"Giraffa, Oca e Pantera sicuramente. Poi comunque per giudicarle bisogna aspettare i 4 giorni guardando chi viene avanti".

Cosa è successo nella seconda prova a San Martino con la Giraffa?

"Quando hanno impostato la curva erano entrambi un po’ bassi, c’è stato un problema. Se si va troppo stretti può accadere. Una cosa fortuita, figuriamoci se volevo danneggiare il mio fantino di riferimento".

Guguelmi ha fatto la prima prova in Piazza con il giubbetto della Lupa.

"Successe diversi anni fa. Da tempo abbiamo con lui ottimi rapporti, per noi un incidente di percorso".

La.Valde.