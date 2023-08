Tamurè: "Eri nel mezzo" Carburo: "Guardavo Selvaggia"

Tamurè attraversa la Piazza da solo, dalla Fonte torna all’Entrone dopo essere caduto da Compilation. Uno dei cavalli che i capitani avrebbero chiesto ai veterinari di non eliminare, qualora i promossi alla Tratta fossero in sovrannumero rispetto ai 33-35 che possono stare nel Cortile del Podestà. Dentro deve essere un turbinio di rabbia Tamurè perché quando finisce la batteria e arriva Carburo alza la voce. Protesta. Tanti corrono a vedere che succede. "Allungavo, spingevo, come ho alzato la testa gli ho urlato ma ormai l’avevo trovato nel mezzo", spiega più tardi il fantino vicino alla Giraffa riferendosi a Carburo su Vankook. "Giosuè poi mi ha chiesto scusa dicendo che si era un po’ distratto a guardare che accadeva a Selvaggia Pianetti. Cose che succedono, non c’è da insegnargli niente. Mi dispiace solo che il cavallo è interessante, stava facendo una bella prova. Io comunque non mi sono fatto niente", rassicura Tamurè. "È stata colpa mia – conferma Carburo – , mi sono distratto leggermente perché la cavalla di Selvaggia (Akida, ndr) aveva preso un po’ il via. Ho girato leggermente il cavallo, ha sporto la coscia, lui passava e purtroppo urtandolo gli ha levato l’assetto. Gli ho chiesto subito scusa". Una batteria delle prove regolamentate a dir poco travagliata, la seconda. Selvaggia Pianetti, che a luglio aveva montato per la prima volta all’alba in Piazza, era su Akida. Dopo alcuni giri si è visto che aveva difficoltà a reggere la cavalla. "Qualcuno l’aiuti, però, gli dia una mano. L’affianchi", continuava a ripetere ai colleghi in pista Dario Colagè. Al Casato per due volte sembrava cadere, alla fine a San Martino Selvaggia è scivolata da Akida che ha continuato a galoppare. Soccorsa, la fantina si è subito rialzata. E a chi le chiedeva come stava: "Tutto bene", la risposta.

La.Valde.