Tale e quale condiziona il lotto Promosso dai veterinari alla Tratta

di Laura Valdesi

SIENA

"Starà ai capitani decidere adesso: noi ci siamo", le parole di una delle proprietarie di Tale e quale, Lucia Toto, dopo la bella prova all’alba del cavallo vittorioso nel 2019. Quattro anni fa esatti nella Giraffa con Tittia. Galoppi che hanno fugato i dubbi circolati sulle condizioni ottimali di Tale e quale. "Chiacchiere un po’ troppo pesanti, su cui qualcuno ha marciato", era stato netto Carburo che lo allena. Ebbene, il nome del barbero di 11 anni è nella lista dei 35 ammessi oggi alla Tratta. Non ci sono state sorprese, a parte l’esclusione di Schietta, tre Palii corsi mentre quello dell’Istrice rimase nel box per un lieve infortunio. E l’uscita di scena di Ares Elce e Compilation, i due cavalli di Tamurè che avevano brillato in provincia. Fra i 35 ci sono 13 che sono già andati al canape – Arestetulesu, Astoriux, Remorex, Reo confesso, Tabacco, Tale e quale, Una per tutti, Ungaros, Uragano rosso, Violenta da Clodia, Viso d’angelo, Vitzichesu e Zio Frac. Di questi quattro i vittoriosi.

Fin qui la cronaca. Poi ci sono le strategie sui cavalli – sarebbe meglio dire su Tale e quale che resta ago della bilancia – che ieri hanno infiammato per l’intera giornata i telefoni dei capitani. Il nodo resta sempre quello di inizio settimana: va bene anche Violenta da Clodia unica punta? Oppure ce ne devono essere almeno due, la ’regina’ più Tale? Oppure si tolgono entrambi? Anche se il cavallo di 11 anni è stato promosso alla Tratta qualche dirigenza vuole prima sapere come sta esattamente. La lettura delle schede in Comune da parte dei veterinari ha sicuramente contribuito a fare chiarezza.

Una cosa è sicura: ci saranno nel lotto tanti cavalli esperti. Scontata, salvo imprevisti, la presenza di Zio Frac e di Viso d’angelo, di Ungaros e Una per tutti, si parla anche di Reo confesso. Qualche perplessità su Remorex per il movimento che fa al canape ma non è lui l’ago della bilancia. Ci sono poi Astoriux e Arestetulesu, a disposizione anche Vitzichesu. E se nello scacchiere dovessero entrare delle new entry all’alba hanno bene impressionato Anda e bola, Veranu ma anche Abbasantesa è chiacchierata.