Talciona, lavori al via Nuovo manto stradale

Sta per prendere il via uno degli interventi più attesi per le località del territorio di Poggibonsi. Inizieranno il 19 giugno le sistemazioni per la strada di Talciona. Lavori di rifacimento relativi in particolare al tratto che dal bivio con la provinciale 130 di Castagnoli si sviluppa per circa 750 metri in direzione proprio di Talciona. "Un intervento necessario e atteso con cui intendiamo superare alcune criticità presenti e migliorare le condizioni della strada – spiega l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino – con un progetto mirato a sistemare in maniera più organica questa porzione di strada oggetto nel tempo di manutenzione ordinaria ma che oggi ha bisogno di una sistemazione più strutturale".

Le famiglie che risiedono a Talciona hanno a più riprese evidenziato le criticità del manto stradale e sollecitato soluzioni, segnalando il caso anche a La Nazione.

L’obiettivo del Comune è ripristinare il manto stradale, soprattutto nei punti interessati da avvallamenti e cedimenti. "Sono previsti – si spiega dall’amministrazione – il rifacimento del manto e, dove necessario, nelle aree maggiormente danneggiate, la posa di geomembrane per il consolidamento del fondo".

Operazioni del valore di 180mila euro finanziate con risorse proprie da parte dell’ente. Dopo l’approvazione del progetto, la pubblicazione della gara e l’aggiudicazione, i lavori sono dunque al conto alla rovescia e saranno eseguiti dal personale della ditta incaricata occupando metà carreggiata per volta. Viabilità a senso unico alternato disciplinata sul posto, per lavori che rientrano nel piano triennale delle opere pubbliche, annualità 2022.

Paolo Bartalini