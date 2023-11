Taglio illegale nei boschi, oltre duecento multe e dieci persone denunciate

Siena, 1 novembre 2023 – Dal 1 di ottobre ha preso avvio la stagione dei tagli boschivi in tutto il territorio della Provincia di Siena, che si concluderà il 15 aprile del prossimo anno, ad eccezione delle zone poste ad altitudine superiore agli 800 metri, ove il periodo viene esteso dal 15 di settembre al 15 maggio. La Provincia di Siena, dal punto di vista forestale e paesaggistico, rappresenta uno dei territori più boschivi della Toscana, in virtù dei suoi circa 63.000 ettari di aree protette e dei suoi circa 172.000 ettari di superficie boscata, di cui la quasi totalità costituiti da ’bosco’ propriamente detto, e una minima parte rimanente, pari a circa 10%, composta da impianti di ’arboricoltura da legno’ e ’arbusteti’ e superfici ’assimilate a bosco’. Nei primi dieci mesi dell‘anno 2023 i Carabinieri Forestali della provincia di Siena hanno svolto oltre milletrecento controlli in ordine alla conformità degli interventi di taglio boschivo e alla tracciabilità del legname nella filiera foresta-legno, all‘esito dei quali sono state elevate n. 231 sanzioni amministrative a carico di 217 soggetti, per un importo notificato pari a 102.725,67 euro sono state, inoltre, accertati 12 illeciti di rilevanza penale, che hanno comportato il deferimento all‘Autorità giudiziaria di 10 soggetti.

I controlli, svolti sia d’iniziativa che a seguito di segnalazioni di cittadini ed associazioni ambientaliste, hanno avuto ad oggetto cantieri forestali stabiliti in tutto il territorio provinciale, con particolare riferimento alle zone a maggior pregio naturalistico, come le aree protette provinciali, i siti Natura 2000, i territori sottoposti a vincolo paesaggistico e le aree appartenenti al demanio idrico. Il perdu rare della complessità della situazione socio-economica dovuta alla crisi energetica, ha dato origine a un notevole incremento del prezzo al dettaglio del legname e suoi derivati da destinare ad uso energetico (legna da ardere, cippato, pellet), quale fonte di energia alternativa ed alla portata di tutti. Conseguentemente all’aumento della domanda di legna da ardere hanno fatto seguito crescenti interessi economici nello sfruttamento delle risorse forestali, parallelamente all’inevitabile emersione di fenomeni più o meno diffusi di illegalità. Pertanto l’attività di controllo dei Carabinieri Forestali della Provincia di Siena proseguirà anche nei prossimi mesi, in linea con le disposizioni nazionali del Comando Generale dell’Arma.