Taglio delle piante. Chiude l’Autopalio

Altre due notti di chiusura al transito, dopo quelle della settimana scorsa, sul tratto di Autopalio compreso fra i due svincoli di Colle. La chiusura riguarda queta volta la carreggiata sud, in direzione Siena, che non sarà transitabile dalle 21 di oggi alle 6 di domani e dalle 21 di domani alle 6 del 25 gennaio, una decisione che si è resa necessaria per completare gli interventi di messa in sicurezza di alberi potenzialmente pericolanti lungo il raccordo, iniziati proprio due settimane fa. Per consentire l’operazione, il transito delle ore notturne diretto al capoluogo di provincia sarà deviato sulla viabilità ordinaria (statale 68 fino a Colle e quindi provinciale 5, oppure comunale di San Lazzaro fino al quartiere La Badia e poi provinciale 5) con uscita obbligatoria allo svincolo di Colle nord.