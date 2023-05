Taglio del nastro per l’orto degli studenti A fianco alla basilica

Inaugurato ieri l’orto delle studentesse e degli studenti, realizzato nel giardino della sede San Francesco dell’Università di Siena. Prima del taglio del nastro la tavola rotonda ’L’economia circolare e la sfida per l’Università di Siena’. Il progetto è stato la presentato dal professor Massimiliano Montini, e della professoressa Silvia Tiezzi, presidente del corso Laurea in Economia per l’Ambiente. L’ateneo senese è tra i primi dieci in Italia a realizzare all’interno delle proprie strutture un orto, gestito dagli studenti. L’area individuata è a fianco della storica Basilica di San Francesco.