Taglio del nastro per il nuovo mezzo della Pubblica Assistenza

Taglio del nastro ieri per il nuovo mezzo della Pubblica Assistenza di Poggibonsi. E’ un Fiat Doblò XL, disponibile grazie all’aiuto di 66 attività commerciali, artigianali e industriali del territorio e al progetto ‘Muoversi & Non solo’, realizzato in collaborazione con l’azienda aretina Eventi Sociali srl. "Grazie alla alla generosità di tante attività locali che con un gesto di solidarietà hanno reso possibile aggiungere un servizio di pubblica utilità per il nostro territorio – ha detto Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza – . Dico grazie ad Eventi Sociali che ha lavorato per raccogliere le sponsorizzazioni etiche, al suo titolare Enzo Maggini e ai responsabili del progetto Daniele Serpi, Laura Sbrighi e Luca Biagiotti". A tutti i soggetti coinvolti anche il grazie dell’assessore Enrica Borgianni.