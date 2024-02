Taglio del nastro del ponte sulla gora

Sabato alle 15,30 sarà inaugurato a Colle il nuovo ponte in via di Ferriera. Un’opera importante per quanto riguarda le infrastrutture della città. Il nuovo ponte metterà in comunicazione diretta via Bilenchi e via della Ferriera, facilitando la circolazione e migliorando sia la mobilità carrabile che quella pedonale di tutta la zona. Infrastruttura chiamata a risolvere i problemi di viabilità più volte lamentati dai residenti, diventando una valida alternativa al percorso attuale del tutto inadeguato allo sviluppo urbanistico del quartiere negli ultimi anni. I lavori hanno richiesto un importo complessivo di circa 250mila euro, in parte assegnati dalla Regione come cofinanziamento dell’opera, e l’intervento si inserisce in una progettualità di riqualificazione e riconversione dell’area, ormai avviata da tempo dal Comune.

