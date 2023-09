Taglio del nastro a ’L’orto d’arte’ Iniziativa per Dynamo Camp

‘L’orto d’arte’ aprirà sabato 23. A partire dalle 18.30 sarà aperto lo spazio verde sotto il Baluardo, oggetto dell’omonimo patto di collaborazione tra l’associazione Ricolleghiamo (nella foto Domenico Ponticelli) e il Comune. "Sarà l’occasione per presentare le varie attività che lì svolgeremo nonché un progetto a cui teniamo molto, in collaborazione con Dynamo Camp, che molti conoscono e che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche – affermano dall’associazione – Abbiamo voluto legare questa inaugurazione anche a questa iniziativa benefica, attraverso la vendita delle T-shirt, realizzate con il disegno dell’architetto Duccio Santini. Tutto il ricavato sarà devoluto a Dynamo Camp". Inoltre, viene annunciato che ci saranno importanti collaborazioni e sorprese. Nello spazio, anche in seguito, prenderanno vita iniziative che abbracceranno varie forme d’arte: esposizione di arte figurativa, installazioni di arte contemporanea, presentazioni di libri, piccoli eventi musicali, nel rispetto dei luoghi e delle persone.