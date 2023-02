Taglio dei rami, trovato l’accordo

Intesa procedurale raggiunta tra la Macchia Faggeta e l’Amiata Impianti. La prima proprietaria dell’area- e non solo- dove corre la pista da sci del "Crocicchio", la seconda gestore dell’impianto di risalita (quest’anno mai aperto) a servizio degli sciatori. Tra le parti una querelle legata alla competenza sul taglio delle piante. Ieri pomeriggio incontro in Comune dove si è cercato, e pare trovato, un accordo. In sintesi, con la mediazione del sindaco Fabrizio Tondi pur non avendo in questo contesto alcuna competenza, alla fine si è convenuto sul come procedere. Sull’emergenziale (rami che cadono sull’impianto, sulla pista) è la società di gestione a dover intervenire. Dandone comunicazione alla società proprietaria i pericoli provocati dai rami delle piante devono essere rimossi. Per quanto concerne gli altri aspetti del problema, taglio di piante ormai verso il fine vita, malate, devono essere presentate le dovute domande per le ricognizioni, e valutazioni, da parte dei competenti organi. I tagli, se necessari, non sono un tabù né per la società Macchia Faggeta, né per l’Unione dei Comuni. Occorre programmare, muoversi per tempo, per evitare che la pista da sci più bella dell’Amiata sia priva di un impianto di risalita.

Massimo Cherubini