Taglio degli alberi lungo il torrente Scarna Il Consorzio fa chiarezza

Il Consorzio di bonifica 3 rassicura circa il taglio di alberi lungo il torrente Scarna, nei pressi dell’omonima frazione di Colle, che aveva suscitato perplessità e preoccupazione in alcuni residenti. "Si sta intervenendo in periodo invernale, fuori dal periodo di nidificazione e riproduzione, andando ad eliminare principalmente piante di pioppo secche, lasciando sviluppare piuttosto piante giovani – spiega una nota – Le lavorazioni sono progettate, affidate e coordinate da tecnici specializzati nel settore forestale e costituiscono un’azione fondamentale di prevenzione contro i rischi di movimentazione di tronchi verso valle in caso di piena; oltre ad essere utili a sfoltire la fascia riparia per rinforzarla e riqualificarla, eliminando le piante cresciute dentro l’alveo e quelle pericolanti, cadute o a fine ciclo vitale, favorendo in questo modo la crescita stabile e sana delle piante più giovani, capaci di resistere e di fare da filtro naturale alle acque anche in caso di livelli alti".