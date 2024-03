Tagli al Parco dell’Elsa. Rabbia ambientalista

Nuovo intervento di ripulitura nei pressi del Parco Naturale dell’Elsa in zona San Marziale a Colle e conseguentemente nuovo intervento del ‘Coordinamento Montagnola Senese’, che lancia un giudizio sul lavoro svolto attraverso una nota diffusa sui loro canali. "Abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo per vedere i risultati del ‘nefasto’’ intervento di diradamento selettivo e intervento di controllo della vegetazione condotto dal Consorzio Di Bonifica Medio Valdarno nel Parco Naturale dell’Elsa – afferma nella nota il ‘Coordinamento Montagnola Senese’ – Abbiamo fatto anche alcune foto. Questa la situazione all’altezza del ponte di San Marziale. Un prima e dopo l’intervento di questa modalità invasiva gravemente lesiva di un parco naturale. Tutta l’area verde prospiciente al ponte è stata "letteralmente" devastata. Sorprende che il Comitato Tecnico Scientifico che dovrebbe tutelare il parco e che ha richiesto la manutenzione non dica nulla o peggio minimizzi il problema a ‘’qualche albero tagliato’’". "È dal confronto dialettico che si cresce in consapevolezza e sull’Elsa crediamo ormai maturi i tempi affinché si entri nel merito – continua il ‘Coordinamento Montagnola Senese’ sui propri social – la comunità ha il dovere di difenderlo da attacchi esterni (tubone), ma deve stabilire un rapporto di rispetto con la naturalità del sito, scegliere se è un dono da proteggere con cui stabilire una relazione, che può diventare identitaria, con chi lo abita (alberi, insetti, animali, pietre, acqua sono l’Elsa non un eventualità) oppure concentrarsi solo sulla fruibilità e ricaduta economica". Ancora, quindi, con la lente d’ingrandimento sul Parco Naturale dell’Elsa. Negli ultimi anni riscoperto e particolarmente attenzionato da una serie di soggetti che sono nati spontaneamente. L’ultimo.