Tagli abusivi nel bosco, maxi multa L’autore è stato anche denunciato

di Massimo Cherubini

Stava eseguendo, sprovvisto delle autorizzazioni previste dalla legge, un taglio boschivo, in un territorio del comune di Castiglione d’Orcia, di diradamento. I carabinieri forestali di Abbadia San Salvatore lo hanno sorpreso nell’illecito. Per il responsabile non solo una sanzione pecuniaria di oltre tremila euro ma anche la denuncia all’autorità giudiziaria. È stato deferito perché ritenuto responsabile di un "taglio boschivo di diradamento all’interno di una fustaia a prevalenza di faggio, in area sottoposta a vincolo paesaggistico per decreto ministeriale (area di notevole interesse pubblico), in assenza della dovuta autorizzazione paesaggistica".

L’area in questione ricade, inoltre, all’interno della Zona di conservazione speciale ’Cono vulcanico del Monte Amiata’ che fa parte della Rete Natura 2000. Pertanto, si legge nella nota dei carabinieri forestali, "il taglio boschivo eseguito è risultato essere sprovvisto anche della prescritta Valutazione d’incidenza (Vinca)". Da qui la denuncia.

Proseguono i controlli dei carabinieri forestali del comando provinciale, agli ordini del tenente colonnello Alessio Brogi, con particolare attenzione per le aree di maggior pregio naturalistico. Come quelle dell’Amiata e dei paesi della zona. Non solo qui perché di aree verdi e di grande interesse il territorio della nostra provincia ne vanta molte.

Su tutte, come detto, è rivolta l’attenzione dei carabinieri forestali per contrastare interventi, tagli non autorizzati o addirittura vietati dalla legge. Aree protette, i siti della Rete Natura 2000, le aree appartenenti al demanio idrico e i territori sottoposti a vincolo paesaggistico definiti ’di "notevole interesse pubblico’ con apposito decreto ministeriale.

Il patrimonio naturale, quello che rende il territorio della nostra provincia di grande attrazione paesaggistica, è da proteggere. Da qui il costante, crescente, impegno degli uomini dell’Arma specializzati nel settore. È, quindi, opportuno, indispensabile, che chi opera nel settore, chi intende eseguire dei tagli, in alcuni casi anche necessari, lo deve fare solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni. Solo così si può operare ed evitare le pesanti conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle procedure previste dalla legge.