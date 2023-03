"Tafani a Sigerico, Rsa a San Miniato Se sarò sindaco rivedrò questi atti"

"Senza pudore e senza il minimo rispetto nei confronti del ruolo istituzionale che dovrebbero onorare". Così Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena, definisce alcune delle ultime mosse della giunta comunale. Il riferimento è ad alcune "varianti urbanistiche e nomine funzionali solo a fini elettorali e al mantenimento del potere", compreso lo "svelamento dell’ultimo segreto di Pulcinella, la nomina di Leonardo Tafani alla guida di Sigerico".

Pacciani affronta poi il caso della variante per la realizzazione della Rsa a San Miniato. "Se sarò sindaco – afferma Pacciani – rivedremo e approfondiremo subito questo atto e avvieremo un confronto con le parti sociali, la Società della salute e la comunità di San Miniato per valutare prima di tutto la realizzazione di un nuovo insediamento. La variante approvata dalla giunta De Mossi e dal centrodestra, in tempi sospettosamente rapidi, prevede la costruzione di un insediamento che andrebbe a consumare metri cubi di suolo e di verde, sorgendo in un’area già densamente urbanizzata e trafficata". Per Pacciani serve invece "una visione strategica di città, di un progetto di rigenerazione urbana improntata alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Punteremo su una politica ‘a volumi zero’ che contenga al massimo il consumo di suolo, favorisca il riutilizzo dei grandi contenitori, la residenzialità del centro storico e la qualità della vita dei quartieri periferici".

L’impegno, conclude il candidato sindaco del Polo Civico Siena, è per "rivedere atti e varianti approvati dall’attuale giunta con una previsione imponente di consumo di suolo. Penso in particolare a quelle approvate dalla giunta nelle aree di Due Ponti che andranno a incidere sulla vivibilità dei quartieri e potrebbero generare problemi di mobilità".