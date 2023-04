Tabernacolo restaurato e modifiche alla viabilità nella contrada della Lupa

Oggi, in occasione dell’inaugurazione del Tabernacolo restaurato dalla Contrada della Lupa, sono state disposte delle modifiche temporanee alla viabilità. Dalle 17 alle 20 divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli in via dell’Abbadia tra piazza dell’Abbadia (piazza esclusa) e via di Vallerozzi, in via di Vallerozzi tra via dei Montanini e via dell’Abbadia e tra via dell’Abbadia e il civico 22, in piazza Fabio Bargagli Petrucci tra via di Vallerozzi e il civico 4 e tra via di Vallerozzi e il civico 20. Dalle 18 alle 20 divieto di transito in via dell’Abbadia, in via di Vallerozzi tra via dei Montanini e via dell’Abbadia e in piazza Fabio Bargagli Petrucci tra via di Vallerozzi e il civico 4.

Ai veicoli in sosta, al momento della chiusura della strada nel tratto di via dell’Abbadia tra piazza dell’Abbadia e via dei Rossi è consentita l’uscita verso via dei Rossi.