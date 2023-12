Tabarre sempre lontano dai riflettori: no alle foto

Del misterioso fantino Tabarre da Volterra, dalla vita intensa e misteriosa, quello che non amava farsi fotografare, molto lontano da essere l’antesignano del fantino eroe dei nuovi tempi, ricordiamo il successo per la Tartuca, nonostante che i pronostici dicessero Pantera, la carriera del 16 agosto 1891. Dopo una mossa piuttosto turbolenta, con la caduta fra i canapi dell’Onda, parte in testa la Giraffa seguita dalla Lupa, ma ben presto si chiariscono le forze in campo, con proprio il rione di Castelvecchio che va a condurre e così vi resta fino all’ultimo bandierino, nonostante i vari tentativi del Drago di passare in prima posizione. Un Palio vinto dunque alla grande da parte della Tartuca, con nove Contrade al canape, visto che il cavallo del Valdimontone si era ammalato di polmonite durante i quattro giorni della carriera e lasciato in stalla per precauzione. Fra l’altro era considerato uno dei migliori soggetti presentati. Mentre i tartuchini festeggiavano e mentre il misterioso Tabarre continuava a dire di no alla fotografia di rito, si svolgeva nella notte il consueto Gran Gala al Teatro della Lizza.

Massimo Biliorsi