’Swiss Talk’ in ateneo. Deloitte Switzerland ricerca talenti

Opportunità di tirocinio e lavoro presso Deloitte Switzerland saranno illustrate nel corso dell’incontro ’Swiss Talk: Deloitte Switzerland Traineeship’, domani all’Università dalle 14.30 nel complesso didattico San Niccolò. Deloitte Switzerland presenterà a studenti e neo laureati l’opportunità di un tirocinio retribuito in Svizzera, nella sede dell’azienda. A seguire l’incontro ’Workplace Crash Course & networking’; l’appuntamento sarà l’occasione per incontrare chi già lavora presso la società di consulenza, ricevere informazioni sul reclutamento e modalità di lavoro in Svizzera.