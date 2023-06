Sviluppo sostenibile e parità di genere Bando ’Gener-Azione 5’

L’insegnamento dell’educazione alla cittadinanza globale per uno sviluppo equo e sostenibile è priorità a livello nazionale. Il progetto ’Gener-Azione 5’, finanziato dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo si svolge in partenariato con Fondazione Mps, Fondazione ACRA, Scosse aps e Università di Bologna; l’ente capofila è WeWorld. L’obiettivo è aumentare le capacità dei docenti in Italia, accompagnare e supportare i ragazzi nell’acquisire e, a loro volta diffondere, conoscenze e consapevolezza sull’urgenza di promuovere la parità di genere. Il bando è rivolto ad associazioni giovanile e studentesche e vuole promuovere attività artistiche che mirino a sensibilizzare il pubblico verso il tema della parità e l’eliminazione di ogni forma di violenza di genere. Possono partecipare entro il 15 luglio gli enti del Terzo Settore. Le risorse a disposizione sono pari a 15.000 euro.