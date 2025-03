Sviluppo e promozione della città. Accordo tra Ateneo e Comune

Il recupero di uno spazio per gli studenti dalla ristrutturazione di uno degli edifici exmanicomiali del San Niccolò; master per formare personale dell’amministrazione pubblica; eventi culturali per gli studenti; ma anche servizi psicologici per i ragazzi e accesso alla rete wi-fi pubblica; collaborazione nei progetti di rigenerazione urbana. Sono 28 i punti del piano delle ’azioni comuni’ che qualificano il protocollo firmato ieri dal sindaco Nicoletta Fabio e dal rettore Roberto Di Pietra. L’accordo quadro tra Università e Comune è stato al centro di ’Università svelate’, la Giornata nazionale delle Università istituita dalla CRUI.

Nella Giornata in cui si festeggia la condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società che la sostiene, Unisi e Comune hanno firmato l’accordo per lo sviluppo di attività di interesse comune. Le due istituzioni si impegnano a collaborare alla realizzazione di progetti, mediante appositi accordi attuativi. Ovvero i due enti reciprocamente potranno sfruttare le proprie risorse umane per iniziative volte alla formazione della cittadinanza e del tessuto imprenditoriale; come pure il coinvolgimento di studenti e laureati per attività socio-culturali ed economiche. Promuoveranno inoltre attività di promozione sia dell’Ateneo, che della città, come destinazione turistica e scientifica internazionale. E pii ancora, attività per il miglioramento dell’accessibilità e del trasporto pubblico; la promozione di attività culturali, sportive e ricreative per includere gli studenti nella vita cittadina.

"Nella Giornata nazionale delle Università – sottolinea il rettore Roberto Di Pietra – sigliamo un accordo di reciproca collaborazione finalizzato a rendere ancora più evidente l’interazione plurisecolare della città e dell’ateneo. L’accordo con il Comune di Siena conferma il ruolo che gli Atenei svolgono nelle città dove operano quale motore di sviluppo culturale, economico, sociale". "Sinergia tra ricerca, formazione e istituzioni locali – aggiunge il sindaco Nicoletto Fabio –: il protocollo non deve rimanere solo un atto formale, ma un impegno concreto a lavorare insieme per promuovere la crescita culturale, sociale ed economica del territorio. Dalla ricerca alla mobilità urbana, dall’accoglienza degli studenti alla valorizzazione del patrimonio storico, le sfide che abbiamo davanti richiedono una sinergia tra istituzioni, affinché il sapere diventi patrimonio condiviso e strumento di sviluppo per tutta la comunità".

Paola Tomassoni