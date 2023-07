Sventata truffa dell’incidente. Una pensionata non ci casca e fa arrestare il malvivente

Poggibonsi (Siena), 13 luglio 2023 – A questo giro il giochetto del finto avvocato (o finto carabiniere: a seconda dei casi) non ha funzionato. I carabinieri della compagnia di Poggibonsi hanno arrestato in flagranza un giovane di 24 anni e denunciato una donna di 45, entrambi di origine napoletana, per truffa aggravata ai danni di una anziana signora. La tecnica adottata dai due è la stessa che negli ultimi anni ha fruttato un bel po’ di soldi a tanti malviventi.

La mattina del 4 luglio la donna, una pensionata di Poggibonsi, ha ricevuto una telefonata sul fisso da parte di un fantomatico avvocato. "Signora, suo figlio ha causato un grave incidente. Si trova in una caserma dei carabinieri. Per evitargli il carcere lei deve pagare una cauzione di 5.000 euro. Verrà tra poco a casa sua un nostro emissario a ritirare il denaro". Queste più o meno le parole pronunciate dal malvivente. La signora è confusa, preoccupata, ma anche grazie all’attività di informazione effettuata per mesi e mesi dagli stessi militari per mettere in guardia gli anziani, le vittime predilette di questo tipo di truffa, sente ‘odore di bruciato’ e poco dopo, per l’esattezza alle 11, chiama la centrale operativa dei carabinieri per segnalare l’accaduto.

Il carabiniere che prende la telefonata, prima tranquillizza la donna, poi, con grande intuito e tempestività, fa convergere presso la sua abitazione due militari della stazione di Poggibonsi in abiti civili, che si appostano in attesa dell’ arrivo del complice a ritirare i soldi. Intanto, una pattuglia dell’aliquota radiomobile sorvegliava la situazione in posizione defilata ma comunque vicina all’appartamento della pensionata. Alle 12 in punto, ecco suonare alla porta della signora un tipo. Entrato in casa, le chiede, senza troppi preamboli, di consegnargli la "cauzione" , ma al momento di afferrare il "bottino" entrano in azione i militari, che fanno scattare le manette ai polsi del 24enne. Condotto per ulteriori accertamenti alla compagnia carabinieri di Poggibonsi. Il malvivente in seguito viene associato al carcere di Santo Spirito. Poco dopo viene beccata e denunciata anche la complice del giovane, il cui arresto è già stato convalidato da gip, che ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora nel comune di residenza, il divieto di allontanamento notturno dal domicilio e l’obbligo di presentarsi tutti i giorni alla polizia giudiziaria. I carabinieri invitano a chiamare il 112 al minimo sospetto e a non aprire la porta agli sconosciuti. La parola d’ordine è prevenire le truffe e complicare la vita ai delinquenti.