“Suo figlio ha investito una donna”. Truffa a una 90enne sventata dalla vicina

Siena, 1 agosto 2023 – Il caldo (qualche volta) ha i suoi lati positivi. E’ stato grazie alla finestra lasciata aperta per far circolare l’aria in casa se la disperazione di una novantenne senese e le sue parole pronunciate in modo vibrato al telefono hanno richiamato l’attenzione della vicina. Compreso che l’anziana era vittima di una truffa è corsa in suo aiuto sventando il raggiro. E prendendosi anche un bel po’ di offese dall’uomo all’altro capo del filo a cui ha riferito, senza girarci intorno, che erano caduti male: il figlio della pensionata era un esponente delle forze dell’ordine. L’ennesimo caso, dunque, avvenuto nella nostra città dove anche ieri sono giunte varie segnalazioni di tentativi di truffe ai danni dei pensionati, complice anche il fatto che molte famiglie sono in vacanza. E le fasce deboli diventano più facilmente preda dei malviventi. Occorre pertanto continuare a tenere la guardia alta, ricordando le indicazioni date ai cittadini durante le campagne di informazione condotte sia dalla questura che dai carabinieri, oltre che dall’appello in tal senso della procura.

“Suo figlio ha investito una donna di 75 anni in bicicletta”, è stato detto alla novantenne dallo sconosciuto al telefono. “Rischia da due mesi a due anni, deve risarcire”, ha aggiunto. Disperata la pensionata che l’ha pregato di non metterlo in galera. Cuore di mamma. Si sono informati del denaro che aveva disponibile, delle collane, invitandola ad andare in caserma. Ma quando l’anziana , sconvolta, ha iniziato ad alzare la voce chiedendo come stava il figlio, le sue parole hanno raggiunto la signora del piano di sopra. Compreso che era vittima di un raggiro, è corsa giù, si è fatta aprire dalla badante prendendo in mano la situazione. ’Stacchi, è una truffa’, ha intimato, suo figlio sicuramente sta bene. L’uomo all’altro capo del filo ha sentito e quando la vicina ha preso la cornetta l’ha ricoperta di offese. Niente inflessioni dialettali che potessero tradirlo. ’Guardi che appartiene alle forze dell’ordine il figlio della signora’, ha replicato la donna gestendo perfettamente la situazione. Pericolo scampato.