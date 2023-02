"Superbonus, redditi bassi a rischio Ora azioni concrete dal Governo" Cgil, Cisl e Uil chiedono un confronto

Azioni concrete sul superbonus. E un tetto Isee a 30mila euro per consentirne l’utilizzo anche alle fasce di popolazione con redditi più bassi. Sono le richieste di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil della provincia di Siena. "In questi giorni, di parole e molteplici paventate soluzioni se ne sono sentite tante, - spiegano le organizzazioni sindacali dei lavoratori delle costruzioni - ma purtroppo si continua solo a parlare dello sblocco dei crediti incagliati, che comunque è una questione fondamentale, senza ipotizzare per il futuro un intervento su una definizione strutturale dei bonus edilizi, che, come questi ultimi anni ci hanno dimostrato, sono elemento trainante dell’economia del Paese ed anche del territorio senese".

Secondo i sindacati se non si interverrà velocemente per ripristinare la cessione dei crediti e la possibilità dello sconto in fattura saranno ancora una volta i cittadini con redditi bassi e medio bassi a farne le spese, e fra questi gli stessi lavoratori del settore delle costruzioni. "Una situazione paradossale – spiegano – coloro che negli ultimi anni sono stati le colonne portanti nello sviluppo dell’edilizia, che hanno riqualificato migliaia di edifici in ottica antisismica e di risparmio energetico, che con le loro capacità e professionalità hanno contribuito a sorreggere economicamente il Paese nel periodo post pandemico, non potranno nemmeno più godere della possibilità di intervenire sulle proprie abitazioni, oltre a rischiare il posto di lavoro".

Da qui le richieste dei sindacati: "Serve un confronto sindacale vero con il Governo, che tarda ad arrivare, e che riconosca il ruolo fondamentale e decisivo dei lavoratori in questa partita, lavoratori che sono anche cittadini di questo Paese. Abbiamo le nostre proposte, che a livello nazionale abbiamo già presentato da giorni: intervenire principalmente sui condomini e sull’edilizia residenziale pubblica, inserendo anche un tetto di Isee a 30.000 euro. Per fare il punto sulla situazione provinciale anche a fronte delle difficoltà dovute al blocco del super bonus ci stiamo organizzando per un tavolo di confronto urgente con Ance Siena, con la quale condividiamo la gestione degli enti bilaterali senesi".