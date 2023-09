Superbonus e Debiti incagliati: Risoluzione a Siena per Famiglie e Imprese

"Sulla gestione del Superbonus servono responsabilità e buon senso senza far prevalere interessi politici di parte. Se non si risolve il problema dei crediti incagliati molti lavori anche in provincia di Siena saranno abbandonati con gravi ripercussioni economiche e sociali anche sulle famiglie che rischiano di dover pagare somme enormi per lavori non terminati". Così il presidente Ance Siena, Giannetto Marchettini, a proposito della misura del Superbonus.

"Sono tanti a Siena e provincia tra proprietari, professionisti, imprese, artigiani e fornitori che hanno operato in buona fede aderendo a una legge dello Stato che non si meritano quello che il legislatore gli sta riservando – sottolinea Marchettini –. Occorrono proroghe e meccanismi efficienti di monetizzazione dei crediti per far terminare i lavori iniziati e oggi sospesi. Non è il caso che il nostro territorio possa vedere ruderi o case lasciate con i cappotti ciondolanti così come non è giusto lasciare macigni finanziari a chi non può farvi fronte. Chiediamo che chi ha truffato sia perseguito e che, nel segno dell’austerità, non si affossi il Paese e chi genera lavoro e occupazione".